Paris renforce ses mesures contre la précarité énergétique

Le plan de lutte contre la précarité énergétique adopté par le Conseil de Paris vendredi 19 novembre prévoit notamment un fonds d'aide aux travaux légers ou petits équipements pour réduire les factures.

Le Conseil de Paris a adopté vendredi 19 novembre un plan de lutte contre la précarité énergétique, qui touche 77 000 personnes dans la capitale.

La Ville, qui encourage la rénovation énergétique du parc privé via son programme Éco-rénovons Paris, va créer un fonds d'aide aux travaux légers ou petits équipements afin d'aider à la maîtrise de la consommation d'énergie, pour un budget visé de 400.000 euros par an, a indiqué Dan Lert, adjoint (EELV) à la Transition écologique. L'aide moyenne est estimée entre 1000 et 1500 euros.

Observatoire de la précarité énergétique

La capitale va également se doter d'un service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie (Slime), programme national créé en 2013 et déjà expérimenté dans 60 collectivités, pour améliorer la coordination des actions contre la précarité énergétique et la détection des ménages concernés.

"C'est une équipe d'accompagnement individualisé qui va au domicile des ménages en situation de précarité énergétique, qui les accompagne, qui les oriente vers les aides (...) auxquelles elles ont droit", a expliqué Dan Lert, pour qui "il y a encore 20% de taux de non-recours aux aides" (Chèque énergie, Fonds de solidarité logement, aides parisiennes).

Environ 5% des habitants disent "avoir froid à leur domicile" et autant payer leurs factures en retard, selon l'élu. La création d'un Observatoire parisien de la précarité énergétique "va permettre de repérer ces ménages", explique-t-il, soulignant l'écart entre les 43 000 Parisiens aidés contre la précarité énergétique, à hauteur de 9,6 millions d'euros par an, et les 77 000 personnes identifiées par l'Insee.