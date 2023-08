Paris : ouverture du premier musée des Mathématiques

À Paris, la Maison Poincaré ouvrira ses portes le 30 septembre 2023. Il s’agit du premier musée français entièrement dédié aux mathématiques, à ses applications et à ses interactions avec d’autres disciplines. Ce nouveau musée remplacera le laboratoire de chimie physique-matière et rayonnement, au sein de Sorbonne Université, dans le cinquième arrondissement parisien.

Le projet comprenait la réhabilitation de l’ancien laboratoire. Celle-ci a duré quatre ans et est estimée à 15 millions d’euros. Le cabinet Atelier Novembre a assuré la conception architecturale du lieu. L’opération a permis d’aménager environ 900 mètres carrés de surface en bureaux, en zones d’exposition temporaire et permanente ainsi qu’en espaces de recherche. Le musée accueillera régulièrement différents programmes scientifiques, des séminaires et des ateliers de travail.

Ce projet vise la familiarisation du public, en particulier des jeunes, avec les mathématiques à travers des expositions et des échanges. Il aspire également à renforcer l’interdisciplinarité et le partage entre les scientifiques.