Paris : les abords de la tour Eiffel seront aménagés en nouveau parc urbain

La tour Eiffel accueille des millions de touristes nationaux et étrangers chaque année. Avec la configuration actuelle du site, les conditions de visite se compliquent, notamment en période d’affluence touristique. Un grand projet de révision des abords du monument a ainsi été lancé pour aménager un nouveau parc urbain au cœur de la Ville Lumière. Les propositions de projets émises par les quatre groupes retenus avaient été présentées à la commission d’appels d’offres et au jury en 2019. Elles visent à embellir le site autour de la tour Eiffel afin de valoriser la nature et d’encourager la promenade.

Les travaux comprendront l’aménagement d’espaces verts supplémentaires d’une surface de 17 000 m2 environ. La création de voies pour les vélos, les trottinettes et les transports collectifs est également prévue. L’amélioration de la voie piétonne s’inscrit aussi dans le programme. Par ailleurs, les végétations et les pelouses seront privilégiées avec la plantation d’environ 227 arbres.

L’investissement total alloué au projet est de 107 millions d’euros.