Paris : la place de la Concorde sera partiellement rénovée avant les Jeux olympiques 2024

Un chantier de rénovation partielle de la place de la Concorde (Paris) est envisagé par la ville avant l’ouverture officielle des Jeux olympiques 2024. Les travaux à entreprendre concerneront plusieurs secteurs du site. Ils seront axés sur les fontaines de l’Obélisque et de la Concorde ainsi que sur deux des huit guérites de la place parisienne.

Les opérations seront lancées entre le printemps 2023 et le printemps 2024 après un diagnostic préalable. La ville prévoit un investissement de 800 000 euros à 1 million d’euros pour les travaux de restauration de la fontaine des Fleuves et de la fontaine des Mers. Pour la rénovation des ornements et de la statue, œuvres de l’architecte Jacques Ignace Hittorff, le budget est estimé à un montant allant de 700 000 euros à 900 000 euros. Les travaux consisteront également en la reprise de l’étanchéité des deux bassins ainsi que de celle des vasques.

Avec un appui financier de la Fondation du patrimoine par le biais du mécénat de Gecina, le montant prévisionnel alloué à la réhabilitation des guérites est de 600 000 euros. Les opérations incluront la restauration des sculptures et des maçonneries. Le remplacement des portes est également prévu.