Paris La Défense relève ses premières empreintes

Exemplarité environnementale, contribution à la vie de quartier, pérennité et innovation technique. Tel est le fil rouge des projets de transformation de 5 sites du quartier d'affaires de La Défense retenus dans le cadre de la consultation "Empreintes".

L'aménageur Paris La Défense a retenu 16 groupements, sur les 34 candidatures reçues, pour participer à la phase 2 de la consultation, dite "Projets", qui désignera un opérateur par site.

Entre octobre 2022 et mi-2023 seront désigné les équipes pour les sites Ségoffin et Jean-Moulin et du printemps 2023 à fin 2023, les lauréats pour les sites Liberté, Gambetta et Demi-Lune.

Les groupements retenus

Cliquez sur le nom du site pour le découvrir en détails.

Groupement Linkcity

Opérateurs immobiliers : Linkcity et Crédit Agricole Immobilier

Architectes/urbanistes : AUC et Xaveer De Geyter Architects

Bureau d’études techniques : Ingerop

Spécialiste développement durable : ELAN

Groupement Unibail-RodamcoWestfield

Opérateur immobilier : UnibailRodamco-Westfield

Architectes/urbanistes : MVRDV, DVVD architectes et Agence AME

Bureau d’études techniques : Setec

Spécialiste développement durable : Franck Boutté Consultants

Groupement Axa Investment Managers

Opérateur immobilier : AXA Investment Managers

Architectes/urbanistes : PCA-Stream et Antonini Architectes & Associés

Bureau d’études techniques : Setec

Spécialiste développement durable : Alto Ingenierie

Groupement BNP Paribas Real Estate

Opérateur immobilier : BNP Paribas Real Estate

Architectes/urbanistes : Rogers Stirk Harbour & Partners, et AREP Architectes

Bureau d’études techniques : Ingerop

Spécialiste développement durable : EODD



Groupement Nexity

Opérateur immobilier : Nexity

Architectes/urbanistes : Studio Gang, Lafayette, Septembre et New South

Bureau d’études techniques : Setec

Spécialiste développement durable : Zefco

Groupement Réalités

Opérateurs immobiliers : Réalités et Immobel

Architectes/urbanistes : Archikubik, White Arkitekter et Lina Ghotmeh Architecture

Bureau d’études techniques : BG-21

Spécialiste développement durable : Franck Boutté Consultants

Groupement Bouygues Immobilier

Opérateurs immobiliers : Bouygues Immobilier et Quartus

Architectes/urbanistes : Baumschlager Eberle et Itar architectures

Bureau d’études techniques : Inex

Spécialiste développement durable : Artelia

Groupement Giboire

Opérateurs immobiliers : Giboire et Aire Nouvelle

Architectes/urbanistes : Atelier Pascal Gontier et Coldefy

Bureau d’études techniques : Tractebel Engie

Spécialiste développement durable : ARP Astrance

Groupement Groupama Immobilier

Opérateur immobilier : Groupama Immobilier

Architecte/urbaniste : Chartier Dalix

Bureau d’études techniques : Egis

Spécialiste développement durable : Franck Boutté Consultants

Groupement Icade Promotion

Opérateurs immobiliers : Icade Promotion, Sogeprom et Urbain des bois

Architectes/urbanistes : Clément Blanchet Architecture et Christophe Rousselle

Bureau d’études techniques : Arcadis

Spécialistes développement durable : TRIBU et Biocenys

Groupement GCI

Opérateur immobilier : GCI

Architectes/urbanistes : Triptyque et Studios Architecture

Bureau d’études techniques : Ingerop

Spécialiste développement durable : Greenaffair

Groupement Legendre

Opérateurs immobiliers : Legendre et Aire Nouvelle

Architecte/urbaniste : NP2F

Bureau d’études techniques : Tractebel

Spécialiste développement durable : SOLER IDE

Groupement Pitch Immo

Opérateurs immobiliers : Pitch Immo et GA Smart Building

Architecte/urbaniste : Alfonso Femia

Bureau d’études techniques : CET Ingénierie

Spécialiste développement durable : ELIOTH by Egis

Groupement Sogeprom

Opérateurs immobiliers : Sogeprom et REI Habitat

Architecte/urbaniste : Lina Ghotmeh

Bureau d’études techniques : Setec

Spécialiste développement durable : Milieu

Groupement Bellevilles

Opérateur immobilier : Bellevilles

Architecte/urbaniste : Moon Architecture

Bureau d’études techniques : High Six

Spécialiste développement durable : Lab Ingenierie

Groupement Watel AM

Opérateur immobilier : Watel AM

Architecte/urbaniste : Office Muto

Bureau d’études techniques : Vestack

Spécialiste développement durable : EVERWATT