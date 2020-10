PARIS COLORÉ, PARIS TRANSFORMÉ

A la Cité de l'architecture et du patrimoine, le musée Albert-Kahn lève le voile sur une partie de son extraordinaire collection d'images de la capitale au début du XXe siècle. Au prisme de l'autochrome et de films, celle-ci apparaît à la fois intemporelle et en profonde transformation. Entre passé et présent, ce portrait pluriel de Paris souligne les grandes questions urbaines qui ont accompagné sa métamorphose en une métropole moderne.