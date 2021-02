« Paris, aujourd’hui, n’est pas la ville du quart d’heure partout et pour tous », Carine Rolland

L’adjointe à la maire de Paris est chargée de mettre en application un des axes de la campagne d’Anne Hidalgo lors des dernières élections municipales : la ville du quart d’heure. Pour Carine Rolland, également adjointe à la Culture, ce concept fondé sur la proximité et le polycentrisme et développé par le chercheur Carlos Moreno, convient parfaitement au cadre existant de la capitale. Et elle balaye une à une toutes les objections qu'elle entend souvent.