Paris : aménagements cyclables sur la rue Belgrand

Un nouveau plan de circulation sera mis en place sur la rue Belgrand (Paris), au printemps 2024. Ce projet prévoit l'introduction d'une piste cyclable qui s'étendra de la place Gambetta à la Porte de Bagnolet.

Les premières phases des opérations ont été initiées le 4 septembre 2023, avec une refonte des marquages routiers et des modifications apportées aux itinéraires de circulation dans la zone concernée. Néanmoins, la construction de la piste cyclable ne commencera qu'en octobre 2023.

Par ailleurs, les travaux comprendront aussi l'établissement de nouveaux espaces de stationnement, l'élargissement des trottoirs, ainsi que la conception d'espaces dédiés aux piétons.

La livraison de l’ensemble est prévue pour 2024, avant l'inauguration des Jeux olympiques. Durant cet événement, la nouvelle piste cyclable jouera un rôle important dans la logistique des déplacements. De plus, l'initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à favoriser un environnement urbain plus sain et à améliorer le cadre de vie des habitants du secteur.