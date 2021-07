Paris 2024 : comment Colas va gérer la logistique du dernier kilomètre des chantiers olympiques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Colas Supprimer Solidéo Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer JO 2024 Supprimer Logistique urbaine Supprimer Infrastructures Supprimer Valider Valider

Colas, via Mobility by Colas, a signé un contrat cadre avec la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) pour la mise en place, le déploiement et l’exploitation sur une durée minimale de 15 mois d’un service de régulation des flux logistiques du « dernier kilomètre » autour des chantiers grâce à l’utilisation de sa solution Qievo.

Qievo est une application de Mobility by Colas, l'intégrateur et opérateur de services numériques de mobilité de la filiale routière de Bouygues, dédiée à l’optimisation de la mobilité autour des chantiers en zone urbaine dense. C'est ce service que Mobility by Colas va mettre en place pour les chantiers des ouvrages olympiques de Paris 2024.

Colas a en effet signé un contrat cadre avec la Solideo qui porte sur l’organisation de la logistique du « dernier kilomètre » associée aux différents chantiers de construction du village des athlètes, situé sur les communes de Saint-Ouen, Saint-Denis et L’Ile-Saint-Denis, au nord de Paris.

Il vise à apporter aux entreprises participant à la réalisation des travaux ou aux opérations qui leur sont liées, un service d’organisation des livraisons en « juste à temps » réduisant ainsi les perturbations, nuisances et impacts dans les quartiers concernés.

En régulant les flux logistiques du « dernier kilomètre », Qievo contribuera à limiter les impacts notamment sur la qualité de vie des riverains et sur l’environnement. Elle aura pour effet d’assurer :

- la sécurité des riverains et des chauffeurs/livreurs,

- une meilleure qualité de l’air et une réduction de l’empreinte carbone,

- une diminution des nuisances liées aux livraisons dans le domaine public,

- un apaisement de la mobilité urbaine.