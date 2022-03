Parexlanko lance un isolant en fibres de bois pour ITE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Isolant biosourcé Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer ParexLanko Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après sa solution Parnatur Corps d’Enduit Chanvre lancée en 2019, Parexlanko poursuit le développement de son offre de produits biosourcés avec Parnatur Isolant Fibres de Bois, dédié à l’isolation thermique par l’extérieur.

Destiné à l’isolation par l’extérieur sous enduit des façades béton ou maçonnées, en neuf ou en rénovation, le nouveau panneau rigide Parnatur Isolant Fibres de Bois affiche une composition saine et recyclable : 94 % de bois, issu de la revalorisation de déchets bois (aubier de résineux, déchets de scieries, déchets de coupes d’éclaircies de forêts), et 6 % de liants paraffine et polymère. Labellisé Produit Biosourcé+ par Karibati (certifiant la teneur massique de 94% de biomasse végétale), il est produit grâce à un procédé à froid sans chauffage, avec peu d’eau et sans déchets, et est recyclable en fin de vie en panneaux medium.



Inertie, déphasage, perméabilité à la vapeur d'eau



Grâce à sa faible conductivité thermique, Parnatur Isolant Fibres de Bois affiche un lambda (λ) de 0,039 W/m.K et une résistance thermique (R) jusqu’à 6,15. Disponible en 7 épaisseurs de 120 à 240 mm, il offre un déphasage thermique important, de minimum 6 heures 45 et jusqu’à 13 heures 45. Enfin, il présente un excellent coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau Mu (μ) de 3, contre 40 à 60 pour un isolant en polystyrène expansé. Il est proposé en panneaux standard de 940 x 600 mm ainsi qu’en format 1100 x 600 mm (d’épaisseur 30 et 40 mm) pour le traitement des points singuliers.



Intégration dans un système ITE



Parnatur Isolant Fibres de Bois est le composant majeur du nouveau système d’ITE Pariso FB-M de Parexlanko (ETA-21/0273 et DTA n°7/21-17858_V1), destiné aux maisons individuelles ou bâtiments collectifs, tertiaires ou ERP, de moins de 28 mètres de hauteur. Avec un classement feu B-s1,d0, il peut être mis en œuvre sans bande filante en laine de roche (conformité IT 249). Parnatur Isolant Fibres de Bois se pose comme tout isolant, à l’aide d’un mortier de collage et de chevilles de fixation mécanique avant de recevoir le sous-enduit et l’enduit de finition. Il s’associe au sous-enduit Maité et à des finitions minces ou épaisses.