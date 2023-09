Parcours d'alternants (3/5) : Côté amélioration continue avec Antoine Orieux chez K-Line aux Herbiers (85)

Régulièrement, fabricants et installateurs ont recours à l’alternance. Six apprentis et leurs tuteurs témoignent de leurs attentes et des relations fortes nouées tout au long d’un parcours toujours inédit, souvent enrichissant, rarement décevant. Notre alternant du jour, Antoine Orieux, a passé son diplôme d'ingénieur en amélioration continue en alternance chez K-Line, aux siège des Herbiers (85).