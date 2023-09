Parcours d'alternants (2/5) : Côté maintenance, deux réussites chez Janneau (44) et Profils Systèmes (34)

Régulièrement, fabricants et installateurs ont recours à l’alternance. Six apprentis et leurs tuteurs témoignent de leurs attentes et des relations fortes nouées tout au long d’un parcours toujours inédit, souvent enrichissant, rarement décevant. Nos deux alternants du jour, Maxime Ducrot et Louka Pendle, apprennent les métiers de la maintenance, respectivement chez Janneau au Loroux-Bottereau (44) et Profils Systèmes à Baillargues (34).