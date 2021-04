Parc éolien en mer du Cotentin : 6 candidats en lice

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eolien Supprimer Eolien offshore Supprimer Normandie Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le gouvernement français a annoncé lundi avoir pré-sélectionné six candidats avec lesquels s'ouvre désormais une phase de "dialogue concurrentiel" qui aboutira au choix d'un lauréat l'an prochain.

Après avoir fait l'objet d'un débat public achevé en 2020, le futur parc éolien off-shore du Cotentin, d'une puissance d'environ 1000 mégawatts (MW) ou 1 gigawatt (GW), se cherche un constructeur.

Le gouvernement a justement pré-sélectionné 6 candidats avec lesquels va s'engager un dialogue concurrentiel pour la réalisation de ce qui sera le huitième par éolien en mer en France et le quatrième en Normandie.

Il s'agit de la société Eoliennes en Mer Manche Normandie (EDF avec les canadiens Enbridge et CPPIB), de l'espagnol Iberdrola, de la coentreprise Ocean Winds (Engie avec le portugais EDPR), du groupe anglo-néerlandais Shell, du consortium franco-allemand Total-RWE et enfin du consortium formé par le suédois Vattenfall, l'allemand Wpd et la Banque des Territoires.

Le dialogue concurrentiel, qui a débuté lundi 26 avril, vise désormais "à réduire les coûts des projets et à sécuriser leur réalisation, en donnant la possibilité aux candidats d’améliorer leurs offres au cours de la procédure".

La désignation du lauréat est prévue pour 2022 en vue d'une mise en service du parc "envisagée" en 2028, a indiqué le ministère de la Transition écologique.