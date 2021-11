Parc du Gâtinais : un nouvel espace de travail partagé à Milly-la-Forêt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Un nouvel espace de coworking vient d’ouvrir ses portes à Milly-la-Forêt.

À Milly-la-Forêt (Essonne), afin de réduire la distance domicile-travail, le Parc Naturel Régional (PNR) du Gâtinais français s’est lancé dans la réhabilitation d’une grange de la ferme de la rue Langlois pour créer un espace de travail partagé. Ce chantier a pris fin, et le nouvel espace de coworking, baptisé La Bobitaine, a été inauguré. La cérémonie s’est déroulée le 20 octobre dernier en présence de Patrice Sainsard, le maire de Milly-la-Forêt, et de Jean-Jacques Boussaingault, le président du PNR du Gâtinais français.

Dans le cadre de ce chantier d’une durée de dix-huit mois, l’ancienne grange a conservé son architecture traditionnelle tout en bénéficiant d’une extension en matériaux biosourcés. Elle dispose de plusieurs bureaux fermés et de postes de travail en open space. Ce nouvel espace, d’une surface de 185 m², est aussi doté d’une salle de réunion, d’une cuisine et d’une salle conviviale. Il pourra accueillir environ vingt travailleurs et sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ce projet, chiffré à plus de 869 k€, a été financé par le PNR du Gâtinais français. Il a également bénéficié d’une subvention de 111 k€ de la part du Département de l’Essonne. La Région Île-de-France a aussi apporté sa contribution dans ce projet. Elle y a injecté plus de 500 k€.