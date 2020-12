Parc de l’Aunaie à Bornel : les immeubles Ravel et Chopin en travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un chantier est en cours dans les parties communes des bâtiments Ravel et Chopin.

L’Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de l’Oise a lancé un chantier dans les parties communes des immeubles Ravel et Chopin, parc de l’Aunaie à Bornel (Oise). Les travaux sont confiés à une équipe de l’association d’insertion Elan CES. Celle-ci a été créée en 1994 dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation d’exclusion.

Les travaux concernent l’aménagement d’espaces pour les poubelles ainsi que la création des locaux pour le gardien, les vélos, les poussettes et les encombrants. Le chantier inclut également la rénovation de la peinture des murs, des plafonds des cages d’escalier et des carrelages des coursives. Le remplacement des portes individuelles est aussi programmé.

L’OPAC de l’Oise a reçu le soutien de l’État et du conseil départemental pour le financement de ce chantier. Ce dernier a débuté en octobre et s’étalera sur 6 mois. Les travaux seront réalisés au profit des trente-six familles résidant dans les bâtiments.