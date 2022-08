Paprec se renforce dans le recyclage des métaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Recyclage Supprimer France Supprimer Déchets Supprimer Paprec Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets a fait l'acquisition de Menut, entreprise familiale spécialisée dans le recyclage des ferrailles et métaux et vise le million de tonnes de déchets recyclés de ce type.

"Le groupe enrichit sa division spécialisée Paprec Métal avec l'arrivée de l'entreprise familiale Menut, spécialisée dans le recyclage des ferrailles et métaux", qui gère six sites spécialisés dans le Centre-Val-de-Loire et en Nouvelle-Aquitaine, a indiqué Paprec dans un communiqué, revendiquant désormais le rang de numéro trois du secteur.

Menut, société créée en 1886 et toujours dirigée par la famille fondatrice, emploie actuellement environ 80 personnes.

"Avec l'arrivée, en début d'été, d'une autre entreprise familiale implantée en Ile-de-France, la division Métal de Paprec atteint un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et gère 800.000 tonnes de ferrailles" avec un effectif de 400 personnes, a précisé le groupe.

Les synergies à venir "permettront à nos deux groupes de poursuivre leur développement et d'amplifier la force de frappe de Paprec", a notamment déclaré Jean Menut, PDG de l'entreprise familiale, cité dans le communiqué.

"Avec désormais 16 agences spécialisées et de nombreux relais dédiés sur nos 300 sites français, nous pouvons proposer à nos clients une large couverture du territoire", s'est réjoui pour sa part Mathieu Petithuguenin, directeur général délégué de Paprec.

Grâce à ces nouveaux outils, le groupe entend "gérer le tri et le recyclage de l'ensemble des déchets" et se positionner sur la filière véhicules hors d'usage (VHU).

Paprec emploie environ 12.500 personnes, dans plus de 300 sites installés dans dix pays. Le groupe gère 16 millions de tonnes de déchets et prévoit 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022.