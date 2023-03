PANTair, premier panneau de particules biosourcé français

Aujourd’hui, la qualité de l’air intérieur, en moyenne huit fois plus pollué que l’air extérieur, est devenue un enjeu de santé publique. Or la majorité des panneaux à base de bois sont fabriqués avec des résines pétrosourcées qui, en plus d’augmenter l’empreinte carbone du produit, émettent des COV nocifs, comme le formaldéhyde. Les entreprises Evertree et Seripanneaux ont décidé de s’associer pour apporter une réponse concrète au secteur de l’aménagement et de l’ameublement, en créant un panneau de particules sain et totalement biosourcé.

« Nos deux entreprises sont liées par l’envie d’innover, de promouvoir des solutions industrielles locales et renouvelables et des produits meilleurs pour la santé et l’environnement » explique Nicolas Masson, Directeur général d’Evertree. « Depuis plusieurs années, les industriels du panneau tentaient d’incorporer des résines plus vertueuses dans leur process mais les conditions n’étaient pas réunies. C’est désormais possible avec la résine Evertree » précise Manuel Pasquerault, directeur commercial de Seripanneaux.

Les résines Evertree, conçues à partir de tourteaux de colza et de tournesol, ont une empreinte carbone réduite de 80 % par rapport aux résines pétrosourcées. Le fabricant Seripanneaux, implanté dans le Sud-Ouest de la France, utilise pour sa part du bois de première transformation issu de forêts des Landes gérées durablement. L’association de ces matières premières végétales cultivées en France limite considérablement les émissions de CO2 et le bilan carbone du produit. Ainsi, le panneau PANTair, à 98 % biosourcé, affiche une empreinte réduite de 30 % par rapport aux standards du marché, tout en offrant une qualité et une performance identique. Pour rappel, Evertree s’était déjà associé à Panneaux de Corrèze pour lancer en 2021 le premier panneau MDF 100 % biosourcé.