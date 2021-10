Panofrance dans l'escarcelle de Saint-Gobain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer France Supprimer Dispano Supprimer Saint-Gobain Supprimer Construction bois Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Saint-Gobain a annoncé le 30 octobre avoir finalisé l’acquisition du distributeur spécialiste de bois et de panneaux pour la construction et l’agencement.

Distributeur spécialiste de bois et de panneaux pour la construction et l’agencement avec une trentaine de points de vente répartis sur toute la France, Panofrance a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 160 millions d’euros en 2020 et emploie plus de 600 personnes.

C'est donc une acquisition conséquente qu'a réalisée Saint-Gobain pour densifier sa présence territoriale sur le marché en forte croissance des systèmes constructifs en bois.

Panofrance viendra compléter l’enseigne Dispano, filiale de Saint-Gobain spécialisée dans le négoce de produits bois et dérivés, qui dispose de 46 points de vente en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros en 2020.

Après le récent rachat de la société Brüggemann en Allemagne, spécialiste de la construction bois, Saint-Gobain continue ainsi de croître sur ce marché dynamique grâce à des solutions durables et performantes.