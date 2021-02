Panasonic : une belle santé et des nouveautés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffage Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Panasonic Chauffage et Climatisation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Panasonic solutions chauffage & refroidissement continue à gagner des parts de marché. La marque, qui vise une croissance de 20 % en 2021, lance notamment une nouvelle pompe à chaleur monobloc pour la rénovation dans le résidentiel.

Depuis la création de sa division solutions Chauffage & refroidissement en 2011, Panasonic poursuit sa belle histoire sur le marché français. L’entreprise, qui compte aujourd’hui 85 collaborateurs contre une quinzaine seulement il y a 5 ans, vient d’annoncer un chiffre d’affaires en croissance de 22 % pour son activité Climatisation, pompe à chaleur et réfrigération. Cette performance, qualifiée « d’exceptionnelle » par Thierry Ronat, nouveau country manager France & Belgique (en remplacement de José Alvés), est pour la deuxième année consécutive supérieure à la croissance du marché.

Toutes les familles de produits progressent. La PAC air/eau affiche une hausse de 35 %, surtout portée par la gamme Aquarea T-CAP en rénovation. Le bilan est plus contrasté pour la climatisation, impactée par le premier confinement. Mais la croissance (+ 8 %) est finalement au rendez-vous grâce aux bons chiffres du second semestre. Le tertiaire progresse quant à lui de 12 %, à un rythme également supérieur au marché, porté par les bons résultats du petit tertiaire et des gammes PACi et ECOi.

R32 pour la gamme T-CAP

Pour l’année 2021, l’entreprise s’est fixé un objectif d’au moins 20 % de croissance. 9 recrutements sont prévus et un nouveau centre de formation va ouvrir dans le Sud-Ouest. Panasonic va aussi mettre à disposition une nouvelle plate-forme de e-learning pour la formation des professionnels. La marque affiche également de grandes ambitions pour développer la maintenance prédictive.

Des nouveaux produits sont annoncés pour tous les segments de marché. Premier axe : la massification vers le R32. Ce fluide frigorigène équipe aujourd’hui 100 % des climatiseurs résidentiels. « Nous allons commencer à migrer une partie de notre gamme en PAC air/eau et petit tertiaire », annonce Benoît Lecornu, responsable marketing.

Le R32 équipait déjà les PAC air/eau de 3 à 9 kW pour le neuf. Le R32 va désormais équiper les modèles Aquarea T-CAP (Génération J) en monophasé (9 et 12 kW) dès février, puis triphasé (9, 12 et 16 kW) à compter de cet été. Autre nouveauté : la gamme offre désormais une sortie d’eau jusqu’à 65°C (contre 60°C jusque-là) et gagne en performance, tant en chaud (COP jusqu’à 5,08) qu’en froid (+ 30%).

Assainir l’air intérieur

Autre fer de lance de la marque dans le résidentiel, la technologie nanoe X (brevetée Panasonic) évolue avec une version 2 (nanoe X Générateur Mark 2), plus efficace, assure l’industriel, pour inhiber la croissance des polluants comme certains virus et bactéries. Cette technologie, qui était en option sur certains modèles, va désormais être installée de série. Elle équipera notamment le modèle mural haut de gamme Etherea XKE, dont toute la construction est aussi revue. Parmi les nouveautés, une plus grande compacité et un design revisité avec un meilleur contrôle du flux d’air.

A noter, Panasonic n’a pas communiqué les résultats de son offre de chauffe-eau thermodynamique, précisant toutefois que les ventes étaient faibles et que ce produit était surtout installé dans le cadre d’offres groupées (avec une PAC) auprès de constructeurs de maisons individuelles.