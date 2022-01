Palmarès de la 10ème édition du Concours des Clés d’or

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer France Supprimer Valider Valider

70 dossiers, 11 prix régionaux et 4 trophées nationaux. Visionnez ici les résultats de la 10ème édition du concours des Clés d’or de l’entreprise générale, en textes et en images.

Exemplaires est le mot qui caractérise les réalisations primées lors du concours des Clés d’or 2021. Organisé tous les deux ans par EGF, le syndicat national des entreprises générales de France du BTP (EGF), ce concours a eu lieu en régions tout d’abord : 11 jurys indépendants ont ainsi départagé près de 70 candidats présentant des réalisations de grande qualité, extrêmement diverses, tant en taille qu’en typologie (neuf et rénovation ; logement ; ouvrages fonctionnels ; génie civil). Ouvrages et entreprises ont été jugés au regard des trois critères suivants:

- la création de valeur par l’ingénierie de l’entreprise;

- leur performance en matière sociétale et environnementale ;

- et la satisfaction des parties prenantes au projet.

C’est à l’aune de ces mêmes critères que le jury national a décerné un trophée aux quatre projets suivants:

Clé d’or : le complexe sportif Alain Mimoun de Rueil Malmaison par Léon Grosse.

Clé d’argent : la restructuration du siège social régional du Crédit agricole à Toulouse par GA Smart Building

Clé de bronze : la nouvelle gare de Nantes par Demathieu Bard

Prix spécial du jury : la rénovation de la Bourse de commerce – Pinault Collection à Paris par Bouygues Bâtiment Rénovation Privée.

Tous ces projets illustrent particulièrement bien la richesse et la performance des réponses que les entreprises générales peuvent apporter à leurs clients : innovations petites et grandes, solutions globales et compétitives, coordination des moyens humains et matériels, exigences élevées en matière sociétale et environnementale, réactivité et fiabilité dans la gestion des aléas, garanties en matière de sécurité, de qualité, de respect du budget et du délai… Au-delà, ce concours montre que le marché unique ou global, en permettant à l’entreprise d’exprimer son potentiel très en amont du projet, est celui qui garantit efficacité et satisfaction des parties prenantes.

