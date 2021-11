Palavas-les-Flots : inauguration des travaux d’agrandissement de la caserne des pompiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

Les travaux d’extension de la caserne des pompiers ont pris fin. Le projet a mobilisé la somme de 1,21 M€.

La caserne des pompiers de Palavas-les-Flots (Hérault) a fait l’objet d’importants travaux d’extension qui ont duré plusieurs mois. Inauguré le 20 octobre dernier, ce chantier d’agrandissement a permis de doubler la superficie du site, qui est passée de 590 m² à 1 100 m². L’opération a engagé un budget de 1,21 M€. Cette somme a servi à l’exécution des travaux et à l’acquisition de matériel neuf.

La 72e caserne du département de l’Hérault est désormais équipée d’un standard, d’un foyer avec terrasse et d’un vestiaire avec douches.Elle a été également dotée d’un bureau pour le chef de centre et pour le chef de groupe. Une remise avec une travée a, par ailleurs, été aménagée pour le fourgon pompe-tonne léger et le véhicule léger. En outre, le rez-de-chaussée a été complété par une cellule hygiène dédiée au véhicule de secours et d’assistance aux victimes. À l’étage, quatre chambres et des sanitaires ont été créés.

Rappelons que jusqu’à présent, la caserne était ouverte uniquement en période estivale. Grâce à cette extension, elle devrait être opérationnelle à temps plein toute l’année.