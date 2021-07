Palaiseau : poursuite des aménagements dans le cadre du plan « parcs et jardins »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Espaces publics Supprimer Valider Valider

Plusieurs projets ont été réalisés et étudiés à Palaiseau depuis l’adoption du plan « parcs et jardins » voté par le conseil municipal en mai dernier.

Le plan « parcs et jardins » est un projet déployé sur cinq ans, qui consiste à créer un espace vert à moins de 10 minutes à pied de la résidence de chaque habitant de Palaiseau (Essonne).

Plusieurs projets ont déjà été exécutés dans le cadre de ce plan. C’est le cas, entre autres, d’un espace vert non aménagé dans le quartier des Garennes, qui a fait l’objet de travaux d’aménagement et a été transformé en un parc ouvert au public. Une aire de jeux ainsi qu’une structure avec toboggans y ont été également installées. Un autre parc naturaliste est aussi en cours d’aménagement à la lisière du quartier de l’École polytechnique : itinéraire piéton et cyclable, bassins et cordon boisé y sont prévus.

Dans les cinq ans à venir, la Ville compte requalifier quatre parcs, dont le parc Henri-Poincaré, le parc des Fraisettes, le parc de l’Hôtel de Ville et l’espace Gallieni.