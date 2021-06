Palaiseau : création de nouveaux espaces ouverts au public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Espaces publics Supprimer Valider Valider

À Palaiseau, les projets prévus par le plan « parcs et jardins » se concrétisent. Ce dernier sera déployé sur cinq ans.

Assurer la présence d’un espace vert à moins de dix minutes à pied du domicile de tous les habitants de Palaiseau (Essonne), tel est l’objectif du plan « parcs et jardins », adopté par le conseil municipal en mai dernier. En plus de cet objectif, l’enjeu est aussi de « permettre la mise en place d’une démarche globale en faveur de la trame verte palaisienne », explique Rede Fayed, conseiller municipal délégué aux espaces verts. Un budget de 1 M€ a été dégagé pour cet ambitieux projet.

Au-delà de la gestion et de l’entretien du patrimoine vert, le projet prévoit de nouveaux aménagements en faveur du développement de la biodiversité, et selon les besoins spécifiques des quartiers et du contexte particulier de chaque parc. La création d’une signalétique et de liaisons douces spécifiques est prévue en ce sens. Elle est en cours de réflexion et devra permettre d’améliorer la visibilité et l’interconnexion des différents espaces verts de la commune.

Dans le quartier des Garennes, le long de l’avenue de Stalingrad, un espace vert non aménagé a été reconverti en un parc ouvert au public. Les travaux se sont déroulés en mai dernier, avec l’aménagement d’une aire de jeux offrant au jeune public une table de ping-pong, un baby-foot et une structure avec toboggan.

En outre, la création de nouveaux espaces ouverts au public est aussi au cœur du projet « parcs et jardins ». Un parc naturaliste de 90 ha est, entre autres, en cours d’aménagement, à la lisière du quartier de l’École polytechnique. On disposera, à terme, d’un cordon boisé, d’un espace arbustif et arboré, de bassins, ainsi que d’un itinéraire piétonnier et cyclable.