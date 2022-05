PAC en rénovation : douze conseils à suivre pour une performance optimale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Performance énergétique Supprimer AQC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le nouveau rapport de l'AQC « Pompe à chaleur en rénovation » présente les 12 enseignements majeurs à connaître pour respecter le contexte réglementaire, assurer le confort des occupants et garantir le bon fonctionnement des équipements dans le temps.

Publié par l’Agence Qualité Construction (AQC), ce document est issu de l’analyse de retours d’expériences collectés depuis 2010 via le dispositif REX Bâtiments performants (REX BP). Il synthétise les principaux points de difficulté, dysfonctionnements courants et causes de détérioration qui réduisent la performance des installations en rénovation.

Le choix des 12 leviers d’amélioration s’est fait en fonction de la récurrence des constats et de leur gravité. Ils concernent notamment le dimensionnement, l’évolutivité du projet, la compatibilité entre puissance électrique disponible et puissance nécessaire à la PAC, le calorifugeage, l'entretien, etc.

Réalisé en collaboration avec Envirobat Grand Est et avec le soutien financier du programme Profeel, ce rapport est téléchargeable sur le site dispositif-rexbp/ressources, qui propose par ailleurs plus de 900 ressources en libre accès. Il a également fait l’objet d’un webinaire, disponible en replay sur la chaîne youtube AQC TV.