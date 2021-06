Oxand en campagne pour la maintenance des lycées et collèges

Pour hiérarchiser et programmer leurs investissements dans la maintenance des lycées et collèges, les élus du 27 juin pourront profiter d’un outil et d’une équipe d’experts : avec son logiciel Simeo, le spécialiste de la maintenance prédictive des bâtiments et infrastructures Oxand profite de la campagne électorale pour intensifier son offensive en direction des bâtiments scolaires.