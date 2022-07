Ovikit veut simplifier le nettoyage en hauteur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Drone Supprimer Artisan toiture Supprimer Toiture Supprimer France Supprimer Valider Valider

Créée en Charente, la franchise Ovikit souhaite démocratiser le nettoyage des bâtiments par drone. Drone Service, la société qui porte la marque, envisage l’ouverture d’une dizaine d’agences d’ici 2023.

Après deux années de travail, 60 000 euros engagés en R&D et plusieurs brevets déposés en France et à l’étranger, David Brumeau et Alain Grugeon ont créé l’an dernier Drone Service. Installée à Roullet-Saint-Estèphe, la société charentaise est notamment spécialisée dans le nettoyage des toitures, bardages, façades, panneaux photovoltaïques… à partir d’un drone.

Pour promouvoir leur technologie, les deux investisseurs mettent en avant le gain de temps et la sécurisation des chantiers. « Il n’y a plus d’échafaudages ou de nacelles, les ouvriers n’ont plus besoin de monter sur les toits, on évite ainsi les chutes et les tuiles cassées » insiste Alain Grugeon. Il précise : « L’engin peut intervenir jusqu’à 18 mètres de hauteur ; son autonomie est presque illimitée puisque les batteries sont au sol, tout comme le produit ; quant au coût pour le client, il oscille entre 10 et 14 €/HT, bien moins que pour un traitement classique. »



Franchise en France et Espagne



Face à l’intérêt suscité par cette solution, les entrepreneurs ont décidé de lancer un système de franchise. Baptisée Ovikit, elle est en plein démarrage, et les investisseurs, professionnels du bâtiment ou pas, se bousculent : « Nous avons enregistré plusieurs demandes sur la région Nouvelle-Aquitaine (Toulouse, Bergerac, Limoges, Niort, Pau…) », se félicitent les cofondateurs qui tablent sur une dizaine d’agences d’ici l’an prochain. « L’objectif à terme est d’avoir deux bureaux par département. »

Les frais d’entrée s’élèvent à 30 000 euros. Outre la communication, la société mère assure la formation nécessaire à l’obtention du brevet de pilote. « Le drone ne fera pas partie du package. Nous avons choisi de le louer car il évolue et nous voulons que nos franchisés travaillent toujours avec la dernière version. D’ailleurs, nous développons actuellement une mise à jour qui permettra à l’engin de suivre automatiquement la pente des toits sans que le pilote intervienne ».



Autres usages



Le nettoyage ou démoussage n’est pas la seule activité de l’entreprise. En effet, celle-ci s’appuie sur des chimistes pour enrichir régulièrement sa gamme de produits qui compte notamment un insecticide. Ce dernier, combiné au traitement par drone, a séduit le ministre de l’Agriculture espagnol qui a vu là une occasion de lutter contre les charançons qui ravagent les palmiers. « C’est un problème qui concerne toute la Méditerranée. Une entreprise de Palma de Majorque souhaite ouvrir une franchise. Il faut dire que là-bas, le charançon est un fléau pour les palmiers qui sont emblématiques sur l’île », conclut Alain Grugeon.