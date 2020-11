Ouverture en 2021 de la nouvelle clinique de soins de suite et de réadaptation à Livry-Gargan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un nouveau pôle de santé issu de la fusion entre les cliniques Sully à Livry-Gargan et Salengro à Noisy-le-Sec ouvrira ses portes en 2021.

La première pierre du chantier a été posée en mai 2019 en présence de Pierre-Yves Martin, maire de Livry-Gargan. Le futur pôle de santé, érigé dans le quartier Danton à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), commence à prendre forme.

Cette future clinique sera spécialisée en soins de suite et de réadaptation (SSR) gériatrique. Elle regroupera les cliniques Sully de Livry-Gargan et Roger Salengro de Noisy-le-Sec au même endroit. Cet établissement moderne sera adapté aux besoins évolutifs des personnes âgées. « Le but étant d’assurer aux patients la plus grande autonomie possible, tout cela dans un environnement plus moderne et plus grand », indique Nicolas Mérigot, DG de Korian Santé.

Le nouveau bâtiment sera réparti sur 5 étages et s’étendra sur une surface totale de 8 216 m2. Il accueillera une clinique de 166 lits en hospitalisation complète et un hôpital de jour de 25 places. Le site sera doté de plateaux techniques avec les meilleurs équipements de prise en charge des patients âgés. La future clinique de Livry-Gargan devrait ouvrir ses portes au printemps 2021.