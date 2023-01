Ouverture du procès suite à la mort de deux ouvriers sans-papiers sur un chantier

Le procès qui s'est ouvert ce lundi matin devant le tribunal de Bobigny et se tiendra jusqu'à vendredi devra déterminer la responsabilité des prévenus, poursuivis notamment pour "homicide involontaire" et "travail dissimulé". Ils encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Trois entreprises du BTP sont également sur le banc des prévenus en tant que personne morale.