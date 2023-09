Outils du peintre : Storch-Ciret reprend l’ardéchois Savy

Le fabricant d’outils et d’accessoires Storch-Ciret, vient de faire l’acquisition de l’industriel français Savy. Ce rachat va permettre au groupe allemand, déjà présent en France depuis 1988 avec sa filiale Ciret France, anciennement Rotoplast France, de se renforcer sur le marché hexagonal, et plus particulièrement sur le circuit des grandes surfaces de bricolage (GSB).

Origine France Garantie

Savy est en effet un spécialiste des pinceaux, rouleaux à peindre et accessoires de peinture destinés au marché du bricolage. Il commercialise près de six millions d’articles à ses 1300 clients. L’industriel dispose, par ailleurs, d’une unité de production, à Privas en Ardèche d’où sortent deux millions de brosses et un million de rouleaux à peindre par an. Ce qui fait de Savy le seul fabricant français reconnu par le label Origine France Garantie, attestant que la transformation essentielle du produit et qu’au moins 50 % du coût de revient sont acquis en France.

À LIRE AUSSI Ciret France affiche de fortes ambitions

Synergies possibles entre les circuits

Pour Sébastien Blot, le directeur général de Ciret France, cette acquisition va « nous permettre de proposer les bonnes solutions à nos clients, à la fois en distribution professionnelle et grand public avec des marques fortes pour chaque marché et une production française qui est de plus en plus demandée par les clients utilisateurs soucieux de faire des achats qui favorisent l’économie française et par les distributeurs dans le cadre de leurs politiques RSE.