Outils contractuels de rénovation environnementale de l'immobilier de tourisme

Chaque année, lors de l'ouverture des stations de ski, la presse se fait l'écho des mauvaises performances environnementales des locations. Le secteur de l'immobilier de tourisme est confronté, plus que d'autres, au risque climatique. Il doit donc se saisir très activement des outils qui sont déjà à sa disposition pour conduire effectivement la transition énergétique et environnementale de son parc de bâtiments existants. Le droit fournit à cet effet une boîte à outils contractuels, pertinents et dotés de bons retours d'expérience.