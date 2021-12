Oullins : un vaste plan de transformation pour l’hôpital Lyon Sud

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Hôpitaux Supprimer Valider Valider

Le projet de rénovation de l’hôpital Lyon Sud se poursuit et devrait prendre fin en 2023.

L’hôpital Lyon Sud, situé dans la commune d’Oullins (Rhône), fera l’objet de travaux de rénovation jusqu’en 2023. À sa livraison, l’hôpital disposera de blocs opératoires modernes et d’un meilleur accueil pour les soins critiques et les urgences. Notons que ces activités étaient installées dans des bâtiments anciens qui ne sont plus adaptés aux défis actuels en matière de prise en charge des patients.

Le déménagement du service d’accueil des urgences (SAU) en octobre dernier a marqué le début de cette opération de réhabilitation. Pendant 24 mois, le SAU prendra ses quartiers dans le bâtiment 3A du centre hospitalier, où des aménagements ont été effectués pour l’accueillir.

Ce projet de restructuration sera réalisé par l’atelier d’architecture Michel Rémon & Associés. Ce dernier a pour mission de réhabiliter les secteurs du bâtiment chirurgical 3A et de construire un nouveau bâtiment lié à la façade du 3A qui accueillera les blocs opératoires et le service de réanimation.

À terme, les urgences de Lyon Sud seront améliorées et sécurisées pour offrir une meilleure absorption des flux de patients et pour optimiser les conditions de travail des équipes.