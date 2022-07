«Où va votre agence?», une enquête de l’Observatoire de l’économie de l’architecture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Valider Valider

Objectif : mettre en place une connaissance fine et actualisée du modèle économique des agences, à court et moyen terme…

En partenariat avec la Mutuelle des architectes français (MAF), le Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa), l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa), le Syndicat de l’architecture et l’académie d’architecture, l’Observatoire de l’économie de l’architecture lance une enquête en ligne, à destination des architectes, intitulée «Où va votre agence?».

Objectif : construire et consolider une connaissance fine et actualisée du modèle économique des agences, à court et moyen terme.

Cette enquête fait suite à la précédente - «Comment va votre agence?» - organisée en novembre 2020, dans un contexte de crise sanitaire aiguë, dont les résultats ont été publiés en janvier 2021.

L’enquête «Où va votre agence?» vise :

A actualiser en 2022 les données recueillies en 2020, en adaptant les questions au contexte économique actuel ;

en adaptant les questions au contexte économique actuel ; Connaître, dans une vision prospective, la perception qu’ont les architectes des évolutions du marché et de ses enjeux, les conséquences de ces transformations sur leurs activités et la vie de leurs agences.

