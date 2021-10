Ostwald : rénovation de la salle du Hussard

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

À Ostwald, la première phase des travaux de rénovation de la salle du Hussard a été achevée en 2020. Les travaux continuent cet automne.

La rénovation de la salle du Hussard, à Ostwald (Bas-Rhin), se poursuit, après une première phase réalisée en 2020. La Ville prévoit le lancement de la prochaine étape de l’opération cet automne. Celle-ci, d’une durée estimée à un mois, consistera à réhabiliter le bâtiment et à installer un nouvel éclairage, ainsi qu’à rénover les plafonds dans la grande salle. Le coût total de ces travaux est de 34 k€.

Les travaux de mise aux normes de la salle du Hussard avaient été évoqués en 2014. Une étude réalisée la même année avait permis de constater un problème d’étanchéité de la toiture. De plus, la cuisine n’était plus aux normes et le parquet avait perdu des lames. Toutefois, les travaux n’ont pu débuter qu’en 2020. Selon Jean-Marie Beutel, le maire d’Ostwald, il s’agissait de les intégrer dans la programmation pluriannuelle de mise aux normes et de travaux d’investissement plus importants, d’où ce délai.