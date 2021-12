Osny : la construction du futur groupe scolaire Saint-Exupéry est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

À Osny, le projet de construction d’un nouveau groupe scolaire se concrétise.

La pose de la première pierre en vue de la construction de l’ensemble scolaire Saint-Exupéry, à Osny (Val-d’Oise), s’est faite le 18 novembre 2021. Il sera construit en lieu et place du stade Marcel-Rochat. Le chantier concerne l’extension de l’école maternelle Charcot afin de créer quatre salles de classe supplémentaires. L’opération porte également sur la construction de l’école élémentaire Saint-Exupéry. Il s’agira d’un complexe scolaire de 16 classes. S’y ajoutera la création d’un nouvel accueil de loisirs d’une capacité de 300 places, d’une salle multi-activités de plus de 900 m², et d’un pôle de restauration rattaché aux deux écoles et à l’accueil. Du côté des espaces extérieurs, une cour de 2 400 m² avec un plateau sportif, un préau de 450 m² et un espace jardin de 480 m² sur la toiture-terrasse seront aménagés.

Le futur groupe scolaire sera équipé d’un système de ventilation, de brise-soleil orientables et de panneaux thermiques d’une surface de 30 m2, permettant de chauffer l’eau des cuisines et des vestiaires toute l’année. Précisons que la création du complexe s’inscrit dans le cadre d’un programme de requalification du quartier.