Osny : l’établissement de soins Wangari Maathai ouvrira ses portes en octobre 2021

Le nouvel établissement de soins Wangari Maathai, à Osny, commencera à recevoir des patients à partir d’octobre prochain.

L’établissement « Lits d’Accueil Médicalisés » (LAM) de Wangari Maathai, à Osny (Val-d’Oise), ouvrira ses portes à partir d’octobre 2021. Il disposera de 25 chambres individuelles ainsi que de salles de soin et de restauration. Il proposera aussi des espaces de convivialité et d’activités en plus de bureaux administratifs et d’une terrasse. Portée par l’association française à but non lucratif SOS Solidarité, sa création doit permettre la prise en charge de 25 personnes sans domicile fixe qui sont atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes.

Devant être opérationnel 24 h/24 et 7 j/7, le LAM d’Osny sera géré par une équipe composée, entre autres, de médecins, de psychologues, d’infirmiers et de travailleurs sociaux. Ces personnels de soins dispenseront des soins adaptés et assureront un accompagnement social aux personnes hébergées. L’objectif est de favoriser leur autonomie et de permettre la stabilisation des patients dans un lieu rassurant et sécurisant.