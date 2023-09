Osez l’ingénierie et rejoignez les équipes dédiées aux infrastructures de TRACTEBEL

Contenu fourni par TRACTEBEL

Venez concevoir les infrastructures de demain

Les infrastructures sont responsables d'une grande partie de notre impact collectif sur l'environnement. En adoptant une approche novatrice en matière de conception, nous guidons nos clients vers une décarbonation mutuelle.

En étroite collaboration avec des acteurs publics, privés et des institutions financières mondiales ; notre objectif est de fournir des solutions d'infrastructures adaptées et innovantes pour un monde durable. C’est pourquoi l'éco-conception est l’un des points clés de notre approche, intégrant dès les premières phases de la conception, les performances à la fois sociales et environnementales, sur l’ensemble du cycle de vie des ouvrages.

Pour répondre à notre ambition, nous cherchons des profils variés dont des ingénieurs génie civil Ferroviaire, des ingénieurs Structures, des chefs de projet Ingénieur Structures mais aussi des ingénieurs maritime, des ingénieurs électricité ou des ingénieurs CVC Plomberie…

Des métiers riches... une expérience unique

Retrouvez le témoignage d’Omar et de Samy sur le projet de la ligne 16 :

Ou encore le témoignage de Charlotte, sur le projet Hôtel Park à Nice :

Tractebel, un acteur majeur en infrastructures en France et en Europe

Animés par plus de 160 ans d'expérience en développement urbain, bâtiments complexes et infrastructures hydrauliques et ferroviaires, nos services englobent l'intégralité du cycle de vie des projets d'infrastructure. Nous déployons une approche globale qui intègre la planification, le conseil, l'ingénierie et la gestion de projet, en tirant parti de technologies de pointe comme le BIM, la réalité virtuelle ou augmentée, les études environnementales et sociales, ainsi que l'éco-conception pour atteindre la neutralité carbone.

Notre domaine d'expertise englobe un vaste éventail de compétences en génie civil et BTP : des infrastructures de transport à celles de l'eau, des ouvrages d'art aux réseaux ferroviaires, du métro aux lignes à grande vitesse, des tunnels aux routes, des ports aux voies navigables, et également dans le secteur des bâtiments : aéroportuaires, datacenters, de santé, industriels, de stockage, plates-formes multimodales, stades ou hôtels…

Nous opérons au sein de 9 agences en France et une filiale à Monaco, ainsi qu'en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Roumanie, en intervenant sur des projets locaux et internationaux.

Pourquoi nous rejoindre ?

En rejoignant nos équipes Infrastructures et Bâtiment en France :

• Vous participez à des projets utiles et durables. Votre contribution améliorera la qualité de vie de millions d'individus, en mettant en avant vos compétences au sein d'équipes multidisciplinaires.

• Vous avez l'opportunité de vous former et de vous perfectionner aux côtés d'experts de renom.

• Vous intégrez une communauté internationale où l'audace est encouragée. Chacun est encouragé à formuler des solutions novatrices et à les concrétiser, osez entreprendre !

Rejoignez la communauté Tractebel des ingénieurs Infrastructures et Bâtiment Europe !

