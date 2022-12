Oscar Niemeyer, un volcan brésilien au Havre

Back to 80’s… En 1982, Jack Lang, alors ministre de la Culture de François Mitterrand et Oscar Niemeyer, architecte communiste - et fier de l’être - inaugurent la Maison de la Culture du Havre. Pot de yaourt? Os à moelle? Sa morphologie immaculée intrigue. La postérité le baptisera du nom de Volcan.

40 ans après son inauguration, le documentaire co-écrit par Julien Donada et Raphaëlle Saint-Pierre (historienne et journaliste, collaboratrice régulière des pages archi du Moniteur) évoque l’histoire de la construction de l’édifice, sous les yeux mi-curieux mi-interloqués, des Havrais, dans une ville ravagée par la guerre et reconstruite par les Frères Perret.

Jack Lang est alors fringant, à l’instar d’Oscar Niemeyer. André Malraux est parfait dans le rôle d’André Malraux, et l’on (re)découvre ici une époque où l’engagement communiste ne faisait pas mystère. Architecte en exil après le coup d’état de l’armée brésilienne, Niemeyer est accueilli par la France et sera soutenu par ses confrères communistes.

Paul Chemetov, Jean Deroche, Catherine Tricot et Jean-Maur Lyonnet se succèdent ainsi à l’écran pour revenir sur ces années-là qui verront Niemeyer réaliser, dans nombre de bastions rouge, des édifices qui surprennent encore aujourd’hui par leur brutalisme adouci des courbes chères à l’architecte. Les images d'archive ont ici toute leur place.

Le Volcan est l’aboutissement d’un projet amorcé dès la fin des années 1950… Controversé puis, finalement, accepté par tous, l’équipement préfigure les équipements culturels polyvalents qui apparaîtront, petit à petit, sur tout le territoire entre 1980 et 2000.

Le film sera diffusé sur France 3 Normandie le jeudi 15 décembre 2022 puis en replay sur France TV.

Un «52’» co-écrit par Raphaëlle Saint-Pierre et Julien Donada. Produit par APC, avec la participation de France 3 Normandie et l'aide à l'écriture de Normandie Images.