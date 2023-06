Orvif récompensé par un Trophée du négoce dans la catégorie Supply Chain

Adhérent d'Algorel en Ile-de-France, Orvif emploie 120 personnes et exploite cinq points de vente. Une échelle de PME qui n'empêche pas cette société familiale de voir grand côté services. Le négoce a développé un service de livraison à la demi-journée dans toute l'Ile-de-France. Pour une commande passée avant 11h30 par mail, par téléphone ou sur le site, la livraison est assurée dans l'après-midi, et le lendemain matin pour les commandes avant 16h30. Plus de 7000 références sont concernées. Une flotte internalisée de 18 camions assure cette prestation. Par ailleurs, le retrait drive est assuré en agence en une heure. A cela, s'ajoute un nouveau service, la livraison express en vélo-cargo en deux heures dans Paris intra-muros. Elle est assurée par un prestataire extérieur, pour les produits dont le format s'y prête. Un éventail de solutions efficaces saluées par le jury !