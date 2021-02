Orthez : rénovation du gymnase Grandperrin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Rénovation Supprimer Gymnase Supprimer Valider Valider

Le gymnase Grandperrin à Orthez est remis en état. Différents travaux y sont réalisés.

La municipalité d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques) a engagé des travaux de rénovation au gymnase Grandperrin. Elle a procédé à un nettoyage complet de la structure ainsi qu’à une réfection des peintures dans le dojo et la salle d’agrès. Les anciens appareils d’éclairage, datant de 1984, ont été remplacés par des luminaires LED. Les parois translucides ont été renouvelées pour améliorer la pénétration de lumière naturelle et limiter ainsi le recourt à l'éclairage artificiel. Enfin, une gestion technique centralisée du système de chauffage (nouvelle chaudière et réseaux hydrauliques) a été mise en place. Diverses réparations ont également été réalisées au niveau des évacuations pluviales ainsi que des équipements sportifs et sanitaires.

Les aménagements visent à optimiser l’éclairage et à réguler la consommation énergétique pour le chauffage. La municipalité d’Orthez a profité de la fermeture du gymnase, à cause de l’interdiction du sport dans les espaces clos, pour réaliser les travaux.