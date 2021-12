Orthez : le théâtre Francis-Planté entamera sa mue en avril 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Les travaux de restauration du théâtre Francis-Planté vont durer environ un an et demi.

À compter du mois d’avril 2022, le théâtre Francis-Planté à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) fera l’objet de travaux de réhabilitation et de modernisation. Rappelons que la dernière rénovation de ce centre culturel phare de la ville remonte à 1984, et a consisté à améliorer le confort du site et à réduire l’avant de la scène.

Ce nouveau projet permettra d’offrir une seconde jeunesse à ce complexe et d’accueillir les événements et les représentations dans des conditions de confort et de sécurité optimales pour le public ainsi que pour les techniciens et les équipes artistiques. Afin de réaliser les travaux, le théâtre fermera ses portes à partir du 2 avril prochain. Cette fermeture durera environ un an et demi.

Le chantier portera, entre autres, sur l’amélioration de l’acoustique, la rénovation énergétique et la remise aux normes de sécurité du théâtre. Il consistera, en outre, à réhabiliter les équipements de scène et à optimiser les systèmes de prévention d’incendie.