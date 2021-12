Orly : Pierreval va construire une résidence dans le quartier des Roses

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer Valider Valider

À Orly, le groupe Pierreval lancera la construction de la Villa des Érables en 2022.

Le groupe Pierreval, un promoteur immobilier implanté à Poitiers (Vienne), lancera la construction de la résidence Villa des Érables à Orly (Val-de-Marne) l’année prochaine. Les travaux permettront de créer une trentaine de logements en accession à la propriété (de deux à quatre pièces) et une vingtaine d’autres en locatif intermédiaire. Ces appartements devraient être livrés à partir du 2e trimestre 2024. Ils disposeront entre autres de chauffage individuel au gaz, d’un accès sécurisé, d’un balcon et d’un espace paysager.

Selon la municipalité d’Orly, le projet vise à faciliter le parcours résidentiel des habitants et des travailleurs dans la commune. L’offre d’habitation est, en effet, réservée à ces derniers. D’ailleurs, une première phase de pré-commercialisation a été ouverte le 9 novembre 2021, durant une réunion publique qui a permis de présenter la future résidence et d’exposer le programme de mise en vente des appartements. Elle sera close le 9 décembre prochain et laissera place à une seconde phase de commercialisation le jour suivant.