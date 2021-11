Orly : Air France disposera d’un nouveau centre de maintenance des moteurs d’ici 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Orly, Air France a lancé la construction de son futur centre de maintenance des moteurs, qui sera opérationnel à la fin de l’année 2023.

Le 8 novembre 2021, Air France Industries a posé la première pierre de son futur centre de maintenance des moteurs à Orly (Val-de-Marne), en présence de Gery Mortreux, le directeur adjoint engineering et maintenance d’Air France Industries, de Christine Janodet, la maire d’Orly, de Michel Leprêtre, le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, et de Martine Laquièze, la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses.

Ce nouveau bâtiment, baptisé « Single Roof MM 4.0 », regroupera des activités aujourd’hui réparties dans trois ateliers distants. Ce projet, inscrit dans le cadre du plan de transformation d’Air France, permettra de réduire de 15 % le temps de traitement des moteurs d’Air France et des clients externes d’Air France Industries KLM Engineering et Maintenance (la division maintenance du groupe Air France-KLM).

Pour ce futur centre de maintenance des moteurs, Air France Industries a reçu des financements de l’État via le plan France Relance, et de la Région Île-de-France dans le cadre de son soutien aux projets de recherche et développement. Ces subventions s’élèvent respectivement à 800 k€ et 1,2 M€. Le coût total de l’opération est de 30 M€. Le Single Roof MM 4.0 devrait être livré et opérationnel fin 2023.