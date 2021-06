Orientations budgétaires 2021 : 28 M€ pour les projets d’investissement structurants dans la ville de Bayonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Grands projets Supprimer Valider Valider

Pour l’année 2021, 28 M€ seront consacrés à la mise en œuvre de plusieurs projets ambitieux à Bayonne.

Débattues lors de la séance du conseil municipal du 12 février dernier, les orientations budgétaires de la ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) sur la période 2021-2023 prévoient un plan d’investissement de 83 M€. Parmi cette somme, ce sont plus de 28 M€ qui seront engagés cette année dans la réalisation de nombreux projets structurants.

Dans le domaine du patrimoine et de la culture, par exemple, les principales actions portent sur les travaux d’extension du musée Bonnat-Helleu et la restructuration de la médiathèque du centre-ville. L’aménagement du pôle de musique amplifiée, à Mousserolles, ainsi que la dernière phase des travaux du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine sont également prévus.

Dans le domaine du sport, la modernisation du stade Jean-Dauger figure parmi les grandes ambitions de cette année. Elle comprend la réalisation d’une nouvelle tribune et d’un centre de formation et de performance. Le lancement du chantier est envisagé au second semestre 2021.

En matière d’éducation, excepté diverses interventions auprès de différents groupes scolaires, le programme d’extension de l’école du Prissé constitue l’un des investissements majeurs de la Ville pour un coût total de plus de 7 M€, dont 500 k€ cette année.

Enfin, une part du budget annuel permet de poursuivre l’aménagement et l’embellissement de la ville avec, entre autres, la continuité du plan vélo et l’aménagement de la place Pasteur, ainsi que du secteur de la Poterne et des berges de l’Adour.