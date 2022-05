Orexad Brammer veut accélérer sur le e-commerce

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer Métropole de Lyon Supprimer e-commerce Supprimer Valider Valider

Pour booster ses ventes sur internet, l’enseigne française du Groupe Rubix, leader européen sur le marché de la distribution de fournitures industrielles, vient de créer un centre technique de relation client à Lyon.

En 2021, le « digital » pesait 15 % du chiffre d’affaires d’Orexad Brammer (900 M€). Pour booster encore plus ses ventes sur ce canal, l’enseigne française du Groupe Rubix, leader européen sur le marché de la distribution de fournitures industrielles, va ouvrir un centre d’appel à Lyon, au sein de son siège social France à Gerland. Son objectif est, d’après le communiqué, « d’accompagner la digitalisation des pratiques et de favoriser l’activation de comptes web. » Concrètement, les futurs salariés de ce « pôle » auront en charge le suivi et l’animation d’un portefeuille de clients occasionnels, « afin de monter en puissance sur ce segment et d’optimiser son efficacité commerciale. »

185 postes en France

Actuellement, l’enseigne recherche dix chargés de relation client B to B. « Sur le moyen terme, nous comptons recruter jusqu’à 30 personnes, explique Félicia De Sa Costa, chargée de recrutement et développement RH. C’est un projet pour lequel il y a tout à construire grâce à l’accompagnement de nos managers en interne. Ce sont nos chargés de relation client qui donneront du sens à cette aventure collaborative ! » Par ailleurs, Orexad Barmmer propose plus de 185 postes sur l’ensemble de la France.