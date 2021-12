Orange : les travaux de construction du nouveau point de vente Intersport sont en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Construction d’un nouveau magasin Intersport plus spacieux dans la zone commerciale du Coudoulet.

Le magasin d’articles de sport Intersport quittera son ancien local de 1 500 m2 situé dans la ZAC du Coudoulet à Orange (Vaucluse), pour s’installer dans une unité flambant neuve, de l’autre côté de la rue Cinsault. Ce nouveau point de vente de 2 260 m2 est la propriété de la SCI Sport-Med. À terme, il devrait accueillir d’autres activités commerciales, notamment un espace spécifique pour la location de skis. Sa construction est pilotée par Jean-Philippe Borde, DG de Sport-Med.

Les travaux de gros œuvre ont débuté fin novembre et ceux du second œuvre commenceront au mois d’avril 2022. Les bardages métalliques de la structure adopteront le modèle du magasin Intersport de Vaison-la-Romaine (Vaucluse). Le bâtiment sera équipé d’une toiture végétalisée qui offrira une bonne isolation thermique et phonique, et qui permettra de réduire le taux de CO2. L’inauguration du nouveau point de vente Intersport Orange est programmée pour l’été prochain.