Orange : l’opération de déviation de la RN 7 devrait débuter au second semestre 2022

Les travaux dans le cadre de la déviation de la RN 7 à l’est d’Orange seront lancés dans le courant de l’année.

Les opérations préparatoires pour la construction d’une déviation de la RN 7 à l’est de la ville d’Orange (Vaucluse) devraient débuter au cours du second semestre 2022. Le calendrier établi par le Département prévoit une réalisation en quatre phases. La première prévoit la construction de 1,2 km de route entre le giratoire du Coudoulet sur la RN 7 et l’avenue des Crémades. La deuxième portera sur la construction de 1,9 km de voie qui doit connecter l’avenue des Crémades et la RD 975. La réalisation de ces deux sections s’étalera sur quatre ans. La troisième phase du futur chantier concerne la section entre le giratoire de la RD 975 et celui de la RD 976. La quatrième phase permettra un prolongement jusqu’au giratoire de la RN 7 au niveau de Saint-Christophe.

Pour financer le projet, un budget de 50 M€ sera mobilisé par l’État, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Communauté de communes du Pays Réuni d’Orange, le Département du Vaucluse et la Ville d’Orange. Rappelons que l’objet de l’opération est de détourner le trafic qui passe actuellement par le cœur de la commune.