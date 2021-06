Optimiz Construction fait chuter la facture de treillis soudés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Gironde Supprimer Rhône Supprimer Numérique Supprimer Chantier connecté Supprimer Innovation Supprimer Matières premières Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Dans un contexte de flambée des prix de l’acier, l’application, développée par une jeune ingénieure de la région lyonnaise, doit permettre d’optimiser les opérations de découpe pour éviter les pertes.

Marion Malandain a toujours été fascinée par le monde de la construction. Son regard est encore plus aimanté par le ballet des grues depuis qu’elle a créé sa société et une application qui vise à optimiser la découpe de treillis soudés et de ronds à béton.

Marion Malandain, fondatrice d’Optimiz Construction - © Optimiz Construction

Marion Malandain, fondatrice d’Optimiz Construction. © Optimiz Construction

Cette ingénieure généraliste, double diplômée de l’Ecole des mines de Saint-Etienne et d’EM Lyon Business School, n’était pas prédestinée à faire carrière dans le bâtiment.

Ses stages et ses premiers pas professionnels l’avaient conduite dans le secteur aéronautique, chez un fabricant de parfum et dans une start-up spécialisée dans la digitalisation des recrutements en restauration dont elle devint associée.

Mais, en 2017, l’entreprise paternelle de gros œuvre fit appel à ses compétences informatiques pour lutter contre le gaspillage de treillis soudés sur les chantiers.

Elle fait ses premières armes sur l’extension d’une clinique du sport à Bordeaux en concevant un algorithme d’optimisation combiné aux bonnes pratiques du lean construction. Un essai suffisamment concluant pour être dupliqué sur d’autres chantiers par l’entremise de son père, membre actif de la fédération du BTP de la Gironde.

Moins de gaspillage

L’application d’Optimiz Construction permet d’économiser jusqu’à 15 % de panneaux neufs (en moyenne), de mieux préparer les chantiers, de gagner du temps et de la sérénité.

[...]