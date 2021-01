Optimisme sans angélisme aux assises de la transition énergétique

Digitales et gratuites, les assises européennes de la transition énergétique se réinventent en trois temps : trois jours de plénière et de salon virtuel du 12 au 14 janvier, deux mois d’ateliers planifiés jusqu’au début mars, et en juin, la proclamation des nouveaux territoires résilients labellisé Cit’ergies. Co-organisatrices de la 22ème édition, Dunkerque, Bordeaux et Genève se retrouvent aux côtés de l’agence de la transition écologique dans un objectif partagé : débloquer les freins pour accélérer le mouvement.