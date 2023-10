Opération de restauration immobilière d'initiative publique : demain ne meurt jamais

La nécessité de faire avec le « déjà-là » pour moins consommer de terre fait converger les regards vers les zones urbaines constituées. Certaines de ces zones sont patrimoniales et disposent d'outils de maîtrise et d'action foncière anciens et originaux assez peu utilisés, les opérations de restauration immobilière (ORI) d'initiative publique. Ces opérations apparaissent comme des procédures d'intervention foncière rationnelles et implacables, où l'expropriation est autant un aiguillon qu'un repoussoir. Face à une stabilité normative durant plus de soixante ans, on ne peut que rester perplexe devant une jurisprudence aussi clairsemée. Le régime des ORI d'initiative publique est-il si dissuasif que les propriétaires s'exécutent paisiblement malgré les coûts souvent élevés des travaux de restauration à mener ? Ce régime est-il si clair qu'il ne suscite que peu de contentieux ? Gageons que ces procédures devraient pouvoir conserver leur utilité dans les prochaines années.