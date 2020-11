OPAC de l’Oise : des nouveaux logements à Fleurines en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La résidence « La villa des Houx », un projet marquant l’implantation de l’OPAC de l’Oise à Fleurines.

La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la « Résidence des Houx » a eu lieu en septembre 2019. Ce projet marque l’implantation du promoteur immobilier OPAC de l’Oise Beauvais à Fleurines (Oise). Cette opération est réalisée sur une zone classée patrimoine historique, située en bordure de la rue du Général de Gaulle. Le Cabinet GP Architectes à la Chapelle-en-Serval (Oise), en tant que maître d’œuvre, s’engage à respecter les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). La livraison des travaux est attendue au premier trimestre 2021.

Le projet concerne la construction de 52 logements, dont 43 appartements à louer, 2 à vendre et 7 destinés à l’accession sociale à la propriété. Il prévoit également l'aménagement d’un parking en sous-sol de 51 places non boxées et de 25 places de stationnement de surface.